Замах на Шефіра: в Кремлі заперечують свою причетність

У Кремлі відкинули версію про «російський слід» у замаху на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.

Про це повідомляють РИА Новости.

Коментуючи слова Володимира Зеленського та деяких представників «Слуги народу» про «зовнішні сили», спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що подібні версії є ознакою «екзальтованого емоційного стану» української влади.

«На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків, на наш жаль, не в змозі виключити російський слід. Звичайно, це не має нічого спільного із реальним станом справ», — сказав Пєсков.