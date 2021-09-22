Покушение на Шефира: в Кремле отрицают свою причастность

В Кремле отрицают версию о «российском следе» в покушении на помощника президента Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщают РИА Новости.

Комментируя слова Владимира Зеленского и некоторых представителей «Слуги народа» о внешних силах, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные версии являются признаком «экзальтированного эмоционального состояния» украинских властей.

«К сожалению, в наше время в Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — сказал Песков.