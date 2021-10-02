«Собирают» ногу. Шефир рассказал о состоянии своего водителя и ответил на слухи об инсценировке покушения

Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал о состоянии своего водителя, который получил ранения во время покушения, произошедшего 22 сентября.

Об этом он рассказал журналистам в Трускавце, где собралась фракция «Слуги народа».

Он сообщил, что жизни водителя ничего не угрожает, он находится в нормальном психологическом состоянии, однако врачи «собирают» его ногу. «Там целый такой механизм, «собирают» ногу. Он пока не встает. Врачи обещают, что все будет хорошо», — добавил Шефир. По его словам, водитель выразил желание поскорее вернуться к работе.

Также первый помощник президента рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении. Себя Шефир назвал «классическим» советником, подчеркнув, что не имеет допуска к секретным документам и данным.

Кроме того, Шефир прокомментировал обвинения в инсценировке покушения. «Когда читаю об этом — где смешно, где-то обидно. Я считаю, что некоторые журналисты не назвали бы это инсценировкой только бы это покушение был с летальным исходом», — сказал Шефир.

Он заявил, что чувствует себя нормально, а сам покушение считает психологическим давлением на высшие эшелоны власти. Шефир добавил, что никого в этом покушении не подозревает, со всеми имеет «нормальные, рабочие отношения».