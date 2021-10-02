«Собирают» ногу. Шефир рассказал о состоянии своего водителя и ответил на слухи об инсценировке покушения

Первый помощник президента Сергей Шефир рассказал о состоянии своего водителя, который получил ранения во время покушения, произошедшего 22 сентября.
Об этом он рассказал журналистам в Трускавце, где собралась фракция «Слуги народа».
Он сообщил, что жизни водителя ничего не угрожает, он находится в нормальном психологическом состоянии, однако врачи «собирают» его ногу. «Там целый такой механизм, «собирают» ногу. Он пока не встает. Врачи обещают, что все будет хорошо», — добавил Шефир. По его словам, водитель выразил желание поскорее вернуться к работе.
Также первый помощник президента рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении. Себя Шефир назвал «классическим» советником, подчеркнув, что не имеет допуска к секретным документам и данным.
Кроме того, Шефир прокомментировал обвинения в инсценировке покушения. «Когда читаю об этом — где смешно, где-то обидно. Я считаю, что некоторые журналисты не назвали бы это инсценировкой только бы это покушение был с летальным исходом», — сказал Шефир.
Он заявил, что чувствует себя нормально, а сам покушение считает психологическим давлением на высшие эшелоны власти. Шефир добавил, что никого в этом покушении не подозревает, со всеми имеет «нормальные, рабочие отношения».
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ на инцидент пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия об участии спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что следствие рассматривает более 10 версий причины покушения на Шефира.