Следствие назвало три версии покушения на Шефира. Глава МВД уверен, что его хотели убить, а не напугать

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил во время брифинга, что у следствия есть три версии причин покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

С учетом полученных данных следствие рассматривает три основные версии:

в связи с государственной деятельностью Шефира;

с целью давления на высшее руководство государства;

с целью дестабилизации политической ситуации в стране.

По словам Клименко, в том числе рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. «Дело на контроле», — отметил он.