Следствие назвало три версии покушения на Шефира. Глава МВД уверен, что его хотели убить, а не напугать

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил во время брифинга, что у следствия есть три версии причин покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
С учетом полученных данных следствие рассматривает три основные версии:
- в связи с государственной деятельностью Шефира;
- с целью давления на высшее руководство государства;
- с целью дестабилизации политической ситуации в стране.
По словам Клименко, в том числе рассматривается версия участии спецслужб иностранных государств. «Дело на контроле», — отметил он.
Глава МВД Денис Монастырский уверен, что Шефира хотели убить, а не напугать.
«Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Также отмечаю, что команду президента не испугать. Те реформы, которые начаты, в том числе по борьбе с организованной преступностью, они будут продолжены», — заявил министр.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ на инцидент пообещал «сильный».
- В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.