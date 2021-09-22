Слідство назвало три версії замаху на Шефіра. Голова МВС впевнений, що його хотіли вбити, а не налякати

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив під час брифінгу, що у слідства є три версії причин замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

З урахуванням отриманих даних слідство розглядає три основні версії:

у звʼязку із державною діяльністю Шефіра;

з метою тиску на вище керівництво держави;

з метою дестабілізації політичної ситуації в країні.

За словами Клименка, в тому числі розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. «Справа на контролі», — зазначив він.