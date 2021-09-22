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Слідство назвало три версії замаху на Шефіра. Голова МВС впевнений, що його хотіли вбити, а не налякати

Автор:
Костя Андрейковець
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Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив під час брифінгу, що у слідства є три версії причин замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

З урахуванням отриманих даних слідство розглядає три основні версії:

  • у звʼязку із державною діяльністю Шефіра;
  • з метою тиску на вище керівництво держави;
  • з метою дестабілізації політичної ситуації в країні.

За словами Клименка, в тому числі розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. «Справа на контролі», — зазначив він.

Голова МВС Денис Монастирський впевнений, що Шефіра хотіли вбити, а не налякати.

«Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Також наголошую, що команду президента не налякати. Ті реформи, які початі, в тому числі з боротьби із організованою злочинністю, вони будуть продовжені», — заявив міністр.

  • Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області в селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
  • Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь на інцидент пообіцяв «сильну».
  • У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.