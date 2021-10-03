О Разумкове, олигархах, встрече с Путиным и втором сроке: что рассказал Зеленский на пресс-конференции после собрания «слуг» в Трускавце

Президент Владимир Зеленский после двухдневного собрания партии «Слуга народа» в Трускавце провел пресс-конференцию. Журналисты спрашивали его об отставке главы парламента Дмитрия Разумкова, законе об олигархах, скандалах в окружении президента, а также о возможном походе на второй срок. Вот основные тезисы из ответов Зеленского. О Разумкове Зеленский отметил, что партия имеет к Разумкову много вопросов. По его словам, Дмитрия Разумкова выдвинула на должность главы парламента и назначила туда фракция «Слуга народа». И поэтому он должен поддерживать позицию партии, но пошел другим путем. Зеленский заявил, что теперь Разумков не является членом команды, а сама партия к нему «имеет миллион вопросов». Он рассказал, что имел достаточно открытые отношения с Разумковым, но потом тот начал общаться с президентом «через экраны телевидения». «Я понимаю, что это заявление о самостоятельных политических шагах. Я в этом вопросе человек однозначный: «Хочешь — иди», — сказал Зеленский. Что касается кандидатуры вице-спикера Руслана Стефанчука на должность главы парламента, то Зеленский отметил, что этот вопрос будет решаться на заседании фракции. О возможном назначении главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко Зеленский ничего не знает. Об олигархах Зеленский заявил, что тоже будет публично сообщать о своих встречах с олигархами и нести за это политическую ответственность, хотя новый закон об олигархах не предусматривает для президента и депутатов никакой ответственности. «У меня наибольшая ответственность за такие встречи, поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня ответственность политическая, она ударит и по президенту, и по Офису президента, по рейтингам власти и по рейтингу партии. Политическая ответственность — это самая сильная ответственность, которая у меня есть», — отметил президент. Зеленский считает, что все встречи с крупным бизнесом должны проходить только в Офисе президента в Киеве и обязательно они должны быть конструктивны. Он рассказал, что с крупным бизнесом нужно встречаться и общаться во время важных ситуаций, например, как это было с пандемией коронавируса.

О «нормандском» формате и встрече с Путиным Зеленский считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть эффективной и принести неожиданный результат. Украинская сторона к этой встрече готова. «Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — заявил Зеленский. Зеленский подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в любом формате, включая «нормандский», потому что такая встреча поможет в решении вопроса о трагедии на Донбассе и вопросе Крыма. О «вагнеровцах» Зеленский сообщил, что не осведомлен о всех деталях этой спецоперации и не участвовал ни в каких «российских операциях». Он также посоветовал допросить своего предшественника Петра Порошенко, который уверял, что участвовал в подготовке этой операции. Президент рассказал, что общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после того, как «вагнеровцы» заехали на территорию этой страны. «Мое обсуждение с Лукашенко по телефону было после того, как эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси. Такая серьезная операция. Когда они заехали, я ему сказал: «Там у вас боевики». Он мне сказал: «Мы изучим этот вопрос, вы же знаете, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное». И после этого все», — отметил Зеленский.