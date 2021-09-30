У Росії оголосили в розшук шеф-редактора The Insider Доброхотова й обшукують його квартиру

У Росії відбуваються обшуки вдома у засновника і шеф-редактора розслідувального видання The Insider Романа Доброхотова. Вилучають компʼютери та телефони, а його дружину везуть на допит. Проти нього порушили кримінальне провадження через «незаконний перетин кордону» й оголосили в розшук.
Про це в четвер, 30 вересня, повідомило «ОВД-Інфо».
Спочатку Федеральна служба безпеки Росії прийшла з обшуками до квартири батьків журналіста, потім до самого Доброхотова. Обшук повʼязаний зі справою про «незаконний перетин кордону» з 31 липня до 1 серпня у Воронезькій області (кордон з Україною).
У липні у квартирах Доброхотова і його батьків вже проводили обшук. Він був повʼязаний зі справою про наклеп (ст. 128.1 КК), за яким журналіст проходить як свідок. Тоді теж вилучали техніку і закордонний паспорт журналіста.
- 23 липня 2021 року Росія визнала видання The Insider «небажаним», воно відоме своїми розслідуваннями про оточення Путіна. Роман Доброхотов — засновник The Insider. У серпні редакції російських незалежних ЗМІ написали колективне звернення до Путіна та попросили припинити тиск, але Росія продовжує тиснути на журналістів і додавати ЗМІ в перелік «іноагентів». Доброхотов пояснював, що це почало активно відбуватись на тлі політичного загострення після виходу низки журналістських розслідувань про дочок Путіна та його нерухомість, а також про отруєння Олексія Навального.