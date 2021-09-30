У Росії оголосили в розшук шеф-редактора The Insider Доброхотова й обшукують його квартиру

У Росії відбуваються обшуки вдома у засновника і шеф-редактора розслідувального видання The Insider Романа Доброхотова. Вилучають компʼютери та телефони, а його дружину везуть на допит. Проти нього порушили кримінальне провадження через «незаконний перетин кордону» й оголосили в розшук.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомило «ОВД-Інфо».

Спочатку Федеральна служба безпеки Росії прийшла з обшуками до квартири батьків журналіста, потім до самого Доброхотова. Обшук повʼязаний зі справою про «незаконний перетин кордону» з 31 липня до 1 серпня у Воронезькій області (кордон з Україною).