Редакції російських незалежних ЗМІ написали колективне звернення до Путіна: просять припинити тиск

Редакції російських видань Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» і багато інших звернулися до президента РФ Володимира Путіна з колективним листом, в якому просять припинити тиск на журналістів і ЗМІ.
Зокрема, вони вимагають «припинити державну кампанію проти незалежної преси» і скасувати закони про «іноземних агентів» і «небажаних» організацій, під дію яких потрапили вищевказані підписанти звернення.
Редакції вимагають виключити ЗМІ і їх організації, в тому числі журналістів, з реєстрів «іноагентів», а також припинити незаконні адміністративні та кримінальні справи проти працівників ЗМІ.
«Ми вимагаємо дотримуватися Конституції, Закону про ЗМІ і статті 144 КК РФ про «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», — сказано у зверненні.
- У 2017 році Держдума РФ прийняла закон, який визнає ЗМІ «іноземним агентом», якщо воно фінансується з-за кордону. Зараз у списку «агентів» 25 журналістів і 18 видань, серед яких «Радіо Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (визнано «небажаним»), «Проект» та інші. Ці ЗМІ часто пишуть про корупцію в Росії, політичні переслідування і режим Володимира Путіна.
- Ці ЗМІ повинні щоквартально подавати фінансові звіти до Мінʼюсту, щорічно проводити аудит і маркувати матеріали позначкою, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом». Як санкції за порушення закону про іноагентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.
- 20 серпня список «іноземних агентів» поповнили телеканал «Дождь» і видання «Важные истории». Після цього журналісти почали виходити з одиночними пікетами, але практично всіх затримала поліція.