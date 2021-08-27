Редакции российских независимых СМИ написали коллективное обращение к Путину: просят прекратить давление

Редакции российских изданий Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» и многие другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с коллективным обращением, в котором просят прекратить давление на журналистов и СМИ.

В частности, они требуют «прекратить государственную кампанию против независимой прессы» и отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, под действие которых попали вышеуказанные подписанты обращения.

Редакции требуют исключить СМИ и их организации, в том числе журналистов, из реестров «иноагентов», а также прекратить незаконные административные и уголовные дела против работников СМИ.

«Мы требуем соблюдать Конституцию, Закон о СМИ и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», — сказано в обращении.