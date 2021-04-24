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ЕС выступил против решения РФ внести издание Meduza в список «иностранных агентов»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
ЕС выступил против решения РФ внести издание Meduza в список «иностранных агентов»

Rock Cohen / Flickr

Служба внешних связей Евросоюза опубликовала заявление в поддержку российского издания Meduza, которое РФ 23 апреля внесла в реестр иностранных агентов.

Текст заявления опубликовали на сайте организации.

«Мы отвергаем решение российских властей включить независимое медиа Meduza в список «иностранных агентов». Неизменная позиция Евросоюза по так называемому закону об иностранных агентах заключается в том, что этот закон является систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию в России», — заявили в Службе внешних связей ЕС.

Дипломаты заявили, что у них вызывает крайнее беспокойство тот факт, что российские власти продолжают давить как на независимые медиа-платформы, так и на отдельных журналистов и других участников медиа-отрасли. Это в свою очередь противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

Отметим, что компания SIA «Medusa Project» зарегистрирована в Латвии.

Напомним, что в 2017 году Госдума приняла закон, который признает СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Ранее в России в список СМИ — «иностранных агентов» включили, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, а также телеканал «Настоящее время» и «Голос Америки». Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом».

В качестве санкций за нарушение закона об иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.