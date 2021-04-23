Россия внесла Meduza в перечень «иностранных агентов». Издание планирует это оспаривать

Министерство юстиции России включило российское онлайн-издание Meduza в список «иностранных агентов».

Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В реестр внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. На сайте Минюста указано, что решение было принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Гендиректор издания Галина Тимченко заявила, что Meduza планирует обжаловать включение в список. «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь. В эти выходные мы будем придумывать план действий. В понедельник мы обсудим его на редколлегии с участием всех сотрудников Meduza, а во вторник — с членами нашего наблюдательного совета», — сообщили в издании.

Издание «Открытые медиа» со ссылкой на собеседника в администрации президента РФ сообщает, что Meduza внесли в черный список, в частности, в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По словам собеседника, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов — «настало время отвечать».

В 2017 году Госдума приняла закон, который признает СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Ранее в России в список СМИ — «иностранных агентов» включили, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, а также телеканал «Настоящее время» и «Голос Америки».

Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом».

Как санкции за нарушение закона о иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.