Росія внесла Meduza у перелік «іноземних агентів». Видання планує це оскаржувати

Міністерство юстиції Росії включило російське онлайн-видання Meduza у список «іноземних агентів».

Про це свідчать дані на сайті відомства.

До реєстру внесли компанію SIA «Medusa Project», зареєстровану в Латвії. На сайті Мінʼюсту вказано, що рішення ухвалили «на виконання вимог чинного законодавства Російської Федерації».

Гендиректор видання Галина Тимченко заявила, що Meduza планує оскаржити включення у список. «Іноагент» — дискримінуючий статус, через який нам буде важче виконувати свою роботу — і заробляти на життя. Цими вихідними ми будемо придумувати план дій. У понеділок ми обговоримо його на редколегії за участю всіх співробітників Meduza, а у вівторок — з членами нашої наглядової ради», — повідомили у виданні.

Видання «Открытые медиа» з посиланням на співрозмовника в Адміністрації президента РФ повідомляє, що Meduza внесли в чорний список, зокрема, у відповідь на дії Латвії, де вона зареєстрована. Зі слів співрозмовника, Латвія послідовно блокує мовлення і сайти російських державних каналів — «настав час відповідати».

У 2017 році Держдума ухвалила закон, який визнає ЗМІ іноземним агентом, якщо воно фінансується з-за кордону. Раніше у Росії у список ЗМІ — «іноземних агентів» включили, зокрема, «Радіо Свобода» та його регіональні проєкти, а також телеканал «Настоящее время» та «Голос Америки».

Ці ЗМІ повинні щоквартально подавати фінансові звіти у Мінʼюст, щороку проводити аудит та маркувати матеріали позначкою, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом».

Як санкції за порушення закону про іноагентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.