ЄС виступив проти рішення РФ внести видання Meduza до списку «іноземних агентів»

Служба зовнішніх звʼязків Євросоюзу опублікувала заяву на підтримку російського видання Meduza, яке РФ 23 квітня внесла у реєстр іноземних агентів.

Текст заяви опублікували на сайті організації.

«Ми відкидаємо рішення російської влади включити незалежне медіа Meduza у список «іноземних агентів». Незмінна позиція Євросоюзу по так званому закону про іноземних агентів полягає в тому, що цей закон є систематичним порушенням основних свобод і елементом тиску на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ і політичну опозицію в Росії», — заявили у Службі зовнішніх звʼязків ЄС.

Дипломати заявили, що у них викликає крайнє занепокоєння той факт, що російська влада продовжує тиснути як на незалежні медіаплатформи, так і на окремих журналістів та інших учасників медіагалузі. Це своєю чергою суперечить міжнародним зобовʼязанням Росії в області прав людини.

Зазначимо, що компанія SIA «Medusa Project» зареєстрована у Латвії.