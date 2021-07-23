Росія визнала видання The Insider «небажаним». Воно відоме своїми розслідуваннями

Міністерство юстиції Росії розширило список засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, і включило у нього латвійську компанію The Insider SIA, яка є адміністратором сайту онлайн-видання The Insider.

Зміни до реєстру внесли у пʼятницю, 23 липня.

Також до цього переліку додали пʼятьох журналістів «Открытые медиа» і «Проект» (він також «небажаний» у Росії): Михайла Рубіна, Софію Гройсман, Іллю Різдвяного, Юлію Апухтіну і Олексія Постернака.

Видання The Insider є одним з авторів низки резонансних розслідувань. Так, наприклад, у квітні 2021 року вони опублікували матеріали про те, що операція Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії у чеському Врбетіце у 2014 році (в жовтні та грудні) і спроби отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева могли бути диверсією проти України. У лютому 2021 року The Insider опублікував розслідування про те, що отруйники Навального з ФСБ двічі намагалися вбити російського опозиціонера Кара-Мурзу.

У 2020 році The Insider зʼясовував, що у Кремлі створюють підконтрольну білоруську партію: вона буде проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією. Також видання було співавтором великого розслідування: отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Томську в серпні 2020 року було вже другою спробою. За два місяці до цього на нього вчинили замах у Калінінграді та ледь не вбили при цьому його дружину Юлію Навальну. Ключову роль у замаху відігравав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.