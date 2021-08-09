Шеф-редактор The Insider: Незалежні російські видання «закрили» за вказівкою Путіна

Шеф-редактор незалежного видання The Insider, яке визнано «небажаним» в РФ, розповів, що незалежні російські видання почали «закривати» і «давити» за вказівкою президента Володимира Путіна. Це сталося на тлі політичного загострення після виходу низки журналістських розслідувань про дочок Путіна і його нерухомість, отруєння Олексія Навального.

Про це Роман Доброхотов розповів в інтервʼю «Бабелю».

За словами Доброхотова, журналісти видань The Insider, «Проект», «Важные истории», «Медуза» та інших в цілому очікували на тиск, але не знали, яким чином влада це робитиме і в яких масштабах. В кінці лютого — на початку березня цього року The Insider отримали підтвердження того, що Путін дав відмах розібратися із незалежними ЗМІ.

Доброхотов говорить, що про це повідомили розслідувачі з Bellingcat, яких попередив один зі співробітників російських спецслужб.