«Можливо, у справі «вагнерівців» не було ні помилки, ні зради, а було щось третє». Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов — про роботу з Bellingcat, психопата Путіна та Росію без інтернету

Роман Доброхотов — засновник і шеф-редактор російського онлайн-видання The Insider. У Росії і світі він відомий гучними спільними розслідуваннями з міжнародною групою Bellingcat Разом журналісти зʼясували імена російських військових, винних у катастрофі малайзійського боїнгу, і викрили групу співробітників ФСБ, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального, політика Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова. Розслідувачі довели, що отруйники Сергія та Юлії Скрипалів — Олександр Петров і Руслан Боширов — співробітники російських спецслужб. А недавно журналісти опублікували нове розслідування про причетність цих людей до вибухів на військових складах у Чехії. Двадцять третього липня Мінюст Росії вніс The Insider, юридичну особу якого зареєстровано в Латвії, у список ЗМІ-іноагентів. Сам Доброхотов проходить свідком у справі про наклеп. Її порушили за заявою нідерландського блогера Максиміліана ван дер Верффа. У минулому році The Insider звинуватив його у співпраці з російським ГРУ. Двадцять восьмого липня вдома у Доброхотова був обшук, у нього забрали закордонні паспорти і відвезли на допит. Раніше статус іноагента отримало видання «Медуза», відомий в Росії розслідувальний сайт «Проект» визнали «небажаною організацією», а 5 серпня через тиск влади закрився сайт Михайла Ходорковського «МБХ медиа». Чим закінчиться війна Володимира Путіна з незалежними ЗМІ, про майбутні важливі розслідування щодо України та справу «вагнерівців» — у великому інтервʼю Романа Доброхотова «Бабелю».