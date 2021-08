«Возможно, в деле «вагнеровцев» не было ни ошибки, ни предательства, а было нечто третье». Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов — о работе с Bellingcat, психопате Путине и России без интернета

Роман Доброхотов — основатель и шеф-редактор российского онлайн-издания The Insider. В России и мире оно известно по громким совместным расследованиям с международной группой Bellingcat. Вместе журналисты выяснили имена российских военных, виновных в катастрофе малайзийского боинга, и разоблачили группу сотрудников ФСБ, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального, политика Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова. Расследователи доказали, что отравители Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Александр Петров и Руслан Боширов — сотрудники российских спецслужб. А недавно журналисты опубликовали новое расследование о причастности этих людей ко взрывам на военных складах в Чехии. Двадцать третьего июля Минюст России внес The Insider, юрлицо которого зарегистрировано в Латвии, в список СМИ-иноагентов. Сам Доброхотов проходит свидетелем в деле о клевете. Его возбудили по заявлению нидерландского блогера Максимилиана ван дер Верффа. В прошлом году The Insider обвинил его в сотрудничестве с российским ГРУ. Двадцать восьмого июля дома у Доброхотова прошел обыск, у него забрали загранпаспорта и увезли его на допрос. Раньше статус иноагента присвоили изданию «Медуза», известный в России расследовательский сайт «Проект» признали «нежелательной организацией», а 5 августа из-за давления власти закрылся сайт Михаила Ходорковского «МБХ медиа». Чем закончится война Владимира Путина с независимыми СМИ, о будущих важных расследованиях по Украине и деле «вагнеровцев» — в большом интервью Романа Доброхотова «Бабелю».