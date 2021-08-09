Шеф-редактор The Insider: Независимые российские издания «закрыли» по отмашке Путина

Шеф-редактор независимого издания The Insider, которое признано «нежелательным» в РФ, рассказал, что независимые российские издания начали «закрывать» и «давить» по указанию президента Владимира Путина. Это произошло на фоне политического обострения после выхода ряда журналистских расследований о дочках Путина и его недвижимости, отравлении Алексея Навального.

Об этом Роман Доброхотов рассказал в интервью «Бабелю».

По словам Доброхотова, журналисты изданий The Insider, «Проект», «Важные истории», «Медуза» и других в целом ожидали давления, но не знали, каким образом власть это будет делать и в каких масштабах. В конце февраля — начале марта этого года The Insider получили подтверждение того, что Путин дал отмашку разобраться с независимыми СМИ.

Доброхотов говорит, что об этом сообщили расследователи из Bellingcat, которых предупредил один из сотрудников российских спецслужб.