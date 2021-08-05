Российские оппозиционные сайты «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» прекратили работу

Вечером 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», связанных с Михаилом Ходорковским. Утром 5 августа они объявили о прекращении работы.
Об этом говорится на сайте Роскомнадзора и в заявлении медиа.
Оба издания внесли в реестр запрещенной информации по решению Генпрокуратуры РФ.
Также в России заблокировали сайт «Правозащита Открытки» — правозащитного проекта Михаила Ходорковского, и сайт премии «Профессия — журналист», учрежденной Ходорковским в 2016 году.
«Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» не знают, почему их заблокировали.
«Вчера РИА Новости опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. Ми приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики», — говорится в заявлении.
Издание подчеркнуло, что никогда не сотрудничало со структурами, объявленными «нежелательными», и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Ходорковским.
«К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», — объясняет медиа.
- Министерство юстиции России расширило список средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, и включило в него латвийскую компанию The Insider SIA, которая является администратором сайта онлайн-издания The Insider.
- В апреле Министерство юстиции России включило в список «иностранных агентов» российское онлайн-издание Meduza. В июле — «Проект».
- В 2017 году Госдума приняла закон, который признает СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Ранее в России в список СМИ, признанных «иностранными агентами», включили, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой о том, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом».
- В качестве санкций за нарушение закона об иностранных агентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.