Російські опозиційні сайти «Открытые медиа», «МБХ медиа» і «Правозащита Открытки» припинили роботу

Увечері 4 серпня Роскомнагляд заблокував сайти видань «Открытые медиа» і «МБХ медиа», повʼязаних із Михайлом Ходорковським. Уранці 5 серпня вони оголосили про припинення роботи.
Про це йдеться на сайті Роскомнагляду і в заяві медіа.
Обидва видання внесли до реєстру забороненої інформації за рішенням Генпрокуратури РФ.
Також у Росії заблокували сайт «Правозащита Открытки» — правозахисного проєкту Михайла Ходорковського, сайт премії «Професія — журналіст», яку заснував Ходорковський у 2016 році.
«Открытые медиа», «МБХ медиа» і «Правозащита Открытки» не знають, чому їх заблокували.
«Учора РІА Новини опублікували інформацію про те, що Роскомнагляд заблокував наш сайт на вимогу Генпрокуратури РФ, яка вважає «Открытые медиа» повʼязаними з організаціями, визнаними небажаними на території Росії. Ми ухвалили рішення зупинити роботу, бо ризики для співробітників проєкту занадто великі», — йдеться в заяві.
Видання підкреслило, що ніколи не співпрацювало зі структурами, оголошеними «небажаними», та існувало за кошти пʼятирічного гранту, виданого Ходорковським.
«На жаль, владі не потрібні медіапроєкти з критичним поглядом на те, що відбувається у країні, чим більше критики — тим коротше життя проєкту. Але ми хоча б спробували», — пояснюють у медіа.
- Міністерство юстиції Росії розширило список засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, і включило в нього латвійську компанію The Insider SIA, яка є адміністратором сайту онлайн-видання The Insider.
- У квітні Міністерство юстиції Росії включило у список «іноземних агентів» російське онлайн-видання Meduza. У липні — «Проект».
- У 2017 році Держдума РФ ухвалила закон, який визнає ЗМІ іноземним агентом, якщо воно фінансується з-за кордону. Раніше в Росії до списку ЗМІ, визнаних «іноземними агентами», внесли «Радіо Свобода» і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Ці ЗМІ повинні щокварталу подавати фінансові звіти в Мінʼюст, щороку проводити аудит і маркувати матеріали позначкою про те, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом».
- Як санкції за порушення закону про іноземних агентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.