Російські опозиційні сайти «Открытые медиа», «МБХ медиа» і «Правозащита Открытки» припинили роботу

Увечері 4 серпня Роскомнагляд заблокував сайти видань «Открытые медиа» і «МБХ медиа», повʼязаних із Михайлом Ходорковським. Уранці 5 серпня вони оголосили про припинення роботи.

Про це йдеться на сайті Роскомнагляду і в заяві медіа.

Обидва видання внесли до реєстру забороненої інформації за рішенням Генпрокуратури РФ.

Також у Росії заблокували сайт «Правозащита Открытки» — правозахисного проєкту Михайла Ходорковського, сайт премії «Професія — журналіст», яку заснував Ходорковський у 2016 році.

«Открытые медиа», «МБХ медиа» і «Правозащита Открытки» не знають, чому їх заблокували.

«Учора РІА Новини опублікували інформацію про те, що Роскомнагляд заблокував наш сайт на вимогу Генпрокуратури РФ, яка вважає «Открытые медиа» повʼязаними з організаціями, визнаними небажаними на території Росії. Ми ухвалили рішення зупинити роботу, бо ризики для співробітників проєкту занадто великі», — йдеться в заяві.

Видання підкреслило, що ніколи не співпрацювало зі структурами, оголошеними «небажаними», та існувало за кошти пʼятирічного гранту, виданого Ходорковським.

«На жаль, владі не потрібні медіапроєкти з критичним поглядом на те, що відбувається у країні, чим більше критики — тим коротше життя проєкту. Але ми хоча б спробували», — пояснюють у медіа.