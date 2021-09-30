В России объявили в розыск шеф-редактора The Insider Доброхотова и обыскивают его квартиру

В России происходят обыски дома у основателя и шеф-редактора расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова. Изымают компьютеры и телефоны, а его жену везут на допрос. Против него возбудили уголовное производство из-за «незаконного пересечения границы» и объявили в розыск.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщило «ОВД-Инфо».

Сначала Федеральная служба безопасности России пришла с обысками в квартиру родителей журналиста, затем к самому Доброхотову. Обыск связан с делом о «незаконном пересечении границы» с 31 июля по 1 августа в Воронежской области (граница с Украиной).