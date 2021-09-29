Мінʼюст Росії визнав видання «ОВД-Инфо» та «Медиазона» іноземними агентами

Міністерство юстиції Росії включило видання «ОВД-Инфо» і «Медіазона» в реєстр ЗМІ, які визнані іноземними агентами.
Про це повідомляє «Русская служба Би-би-си».
До реєстру також потрапила організація «Зона права», яка займається допомогою затриманим, а до списку фізосіб-іноагентів — головний редактор «Медиазоны» Сергій Смірнов і її видавець Петро Верзілов.
У повідомленні окремо уточнюється, що до реєстру незареєстрованих громадських обʼєднань, які виконують функції іноземного агента, включений медіапроєкт «ОВД-Инфо». Видання спеціалізується на висвітленні протестних акцій і допомозі людям, затриманим на них. Список фізосіб-іноагентів поповнився більш ніж 20 іменами, крім Смірнова і Верзілова серед них — співробітники організації «Голос».
За даними РБК, всього до реєстру внесли відразу 24 нових записи, тепер в списку ЗМІ-іноагентів 72 фігуранти.
- Редакції російських видань Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» і багато інших звернулися до президента РФ Володимира Путіна з колективним листом, в якому просять припинити тиск на журналістів і ЗМІ.
- У 2017 році Держдума РФ прийняла закон, який визнає ЗМІ «іноземним агентом», якщо воно фінансується з-за кордону. Зараз у списку «агентів» 25 журналістів і 18 видань, серед яких «Радіо Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (визнано «небажаним»), «Проект» та інші. Ці ЗМІ часто пишуть про корупцію в Росії, політичні переслідування і режим Володимира Путіна.
- Ці ЗМІ повинні щоквартально подавати фінансові звіти до Мінʼюсту, щорічно проводити аудит і маркувати матеріали позначкою, що вони поширюються «іноземним ЗМІ — іноземним агентом». Як санкції за порушення закону про іноагентів російський закон передбачає призупинення діяльності, адміністративну та кримінальну відповідальність. Найбільш суворе покарання — позбавлення волі на строк до двох років.
- 20 серпня список «іноземних агентів» поповнили телеканал «Дождь» і видання «Важные истории». Після цього журналісти почали виходити з одиночними пікетами, але практично всіх затримала поліція.