МВС: Автомобіль Шефіра обстріляли патронами угорського виробництва, в Україні їх не випускають

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на місці обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра знайшли 20 гільз. Патрони були угорського виробництва, в Україні їх не виготовляють.
Про це заявив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24».
За його словами, автомобіль Шефіра обстріляли патронами калібру 7,62. Наразі поліція встановлює, як вони потрапили на територію України.
«Це калібр 7,62. Такі патрони не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі тимчасові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну», — заявив Єнін.
Він підкреслив, що зловмисник чи зловмисники вистрілили 20 разів, 12 патронів потрапили в авто, а дві кулі витягли з тіла пораненого водія. Стріляли одиночними пострілами.
Водночас генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що справу про обстріл авто Шефіра передали на розслідування Національній поліції.
«Буде створено спільну слідчу групу. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться — можна буде робити якісь висновки», — зазначила вона.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.