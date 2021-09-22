МВД: Автомобиль Шефира обстреляли патронами венгерского производства, в Украине их не выпускают

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на месте обстрела автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира нашли 20 гильз. Патроны были венгерского производства, в Украине их не производят.
Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, автомобиль Шефира обстреляли патронами калибра 7,62. Сейчас полиция устанавливает, как они попали на территорию Украины.
«Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, производства Венгрии. Мы стараемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину», — заявил Енин.
Он подчеркнул, что злоумышленник или злоумышленники выстрелили 20 раз, 12 патронов попали в авто, а две пули извлекли из тела раненого водителя. Стреляли одиночными выстрелами.
В то же время генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что дело об обстреле авто Шефира передали на расследование Национальной полиции.
«Будет создана совместная следственная группа. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, и когда они закончатся — можно будет делать какие-то выводы», — отметила она.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водитель госпитализирован в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на Шефира. В частности, рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.