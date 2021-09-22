США и Великобритания осудили покушение на Шефира и выразили надежду на скорейшее расследование

США и Великобритания осудили покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

Об этом написали посольство США в Украине и британский посол Мелинда Симмонс в Twitter.

«Мы присоединяемся я к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявили в посольстве США.

Там также пожелали скорейшего выздоровления раненому водителю и подчеркнули, что никакое насилие не может быть оправдано.

Симмонс тоже выразила надежду, что инцидент будет расследован как можно быстрее.