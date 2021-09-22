«Кем бы вы ни были, будете отвечать». Глава ОП Ермак прокомментировал покушение на Шефира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира «вызовом всем украинцам».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон», — подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса президента требует от полиции и других служб принять все необходимые меры для задержания нападавшего.

«Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками», — добавил он.