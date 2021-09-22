«Ким би ви не були, будете відповідати». Голова ОП Єрмак прокоментував замах на Шефіра

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав замах на першого помічника президента Сергія Шефіра «викликом усім українцям».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника президента України та нашого друга Сергія Шефіра. Замах на Сергія Шефіра — це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон», — наголосив Єрмак.

Також голова Офісу президента вимагає від поліції та інших служб вжити всіх необхідних заходів для затримання нападника.

«Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками», — додав він.