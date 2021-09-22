США і Британія засудили замах на Шефіра та висловили сподівання на швидке розслідування

США і Велика Британія засудили замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Про це написали посольство США в Україні та британський посол Мелінда Сіммонс у Twitter.
«Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра, і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності», — заявили в посольстві США.
Там також побажали швидкого одужання пораненому водію і підкреслили, що жодне насильство не може бути виправданим.
Сіммонс теж висловила сподівання, що інцидент розслідують якомога швидше.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався вранці 22 вересня. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.