Омбудсмен Денісова: Участь у «виборах» до Держдуми Росії взяли 320 тисяч жителів Донбасу

Незаконну участь у російських виборах до Держдуми РФ взяли 380 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, 230 тисяч жителів окупованого Донбасу примусово вивозили в Ростовську область для голосування, а деякі з них отримували на місці російські паспорти. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери і студентів змусили голосувати на порталі «Госуслуги».

Видання «Новая Газета» раніше показала відео схеми «голосування» від імені жителів «ЛНР». За списком за людей голосувала одна людина.