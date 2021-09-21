Провідний російський аналітик дослідив дані голосування на виборах до Держдуми. Стверджує, що партії Путіна «намалювали» половину голосів

Провідний російський аналітик виборів Сергій Шпількин проаналізував дані голосування на виборах до Державної думи Росії. Він стверджує, що цього разу провладній партії «Єдина Росія» сфальсифікували приблизно половину їхніх голосів.

Відповідну інформацію він опублікував у своєму Facebook.

Російський математик і дослідник виборчих даних Шпількин з 2007 року аналізує результати голосування на російських виборах. Його теорія полягає в тому, що фальсифікації на виборах можна визначити за кількома ознаками: наявність дільниць із високою явкою, де лідер голосування отримує велику частку голосів, різниця голосів за лідера на дільницях з низькою та високою явкою, а також результати на дільницях, які зазвичай кратні 5% або іншому повторюваному числу. Шпількин називає голоси на таких дільницях аномальними.

Цього разу він проаналізував дані майже 95 тисяч виборчих дільниць. Це 107 мільйонів виборців зі 109,2 мільйона офіційно зареєстрованих на виборах у Росії.

Згідно з даними ЦВК Росії, партія «Єдина Росія» отримала близько 27,8 мільйона голосів, а явка на виборах становила 51,68%. Водночас Шпількин, посилаючись на свої дані, визначає, що явка була на рівні 38%, а партії Путіна «домалювали» приблизно 13,8 мільйона голосів. Без фальсифікацій результат «Єдиної Росії» був би на рівні 31—33%. Приблизно стільки ж набрала б і КПРФ.

Аналітик стверджує, що в разі чесних виборів графіки голосування за кожну партію мають зростати та зменшуватися пропорційно. Усі аномальні голоси він заштрихував рожевим кольором. На графіку видно, що чим більше зростала явка на дільницях, тим більше зростала кількість голосів за «Єдину Росію» і тим більше знижувалася кількість голосів за КПРФ.

На минулих виборах до Держдуми Шпількин оцінив кількість аномальних голосів за «Єдину Росію» на рівні 12 мільйонів. На президентських виборах 2018 року Путіну «намалювали» приблизно 10 мільйонів голосів. Найбільше ж, за даними Шпількина, було сфальсифіковано на референдумі за поправки до Конституції Росії у 2020 році — тоді аномальних голосів було 27 мільйонів.

Про вкрадену перемогу заявив і російський опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив, що всі кандидати, яких підтримало його «Розумне голосування», перемогли на округах у Москві та Санкт-Петербурзі.

«Раніше ми іноді добивалися в матчах нічиїх, зрідка — перемог. А шахраї підкручували результати на табло, щоб їхній виграш виглядав переконливішим. А зараз ми об'єдналися, сфокусувалися і за допомогою [«Розумного голосування»] просто рознесли суперників на матчі. Але табло-то в них. І вони знову намалювали собі перемогу», — зазначив Навальний.