Закінчуються вибори до Держдуми Росії. Онлайн-голосування «побило» рекорди з явки, а екзит-поли дають перемогу партії Путіна

Триденні вибори до Держдуми Росії добігають кінця. У Центральній виборчій комісії заявили, що загальна явка по країні становила 45,15%.

Про це повідомляють «Медуза», Інтерфакс і TJournal.

ЦВК заявила про рекордну явку онлайн-голосування — 93,21%. Явка онлайн-виборців Москви становила 96,5%, а в окупованому Севастополі та Ростовської області, куди звозили жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами, — 89,64% і 92,01% відповідно.

У 84 з 85 російських регіонів, крім Калінінградської області, дільниці закрилися.

В МВС заявили, що поліція отримала понад 750 повідомлень про порушення, які ніяк не вплинули на хід і результати голосування. При цьому голова ЦВК Елла Памфілова підтвердила 12 випадків вкидань бюлетенів у восьми субʼєктах РФ. Понад вісім тисяч бюлетенів визнані недійсними. Від посад відсторонені четверо голів дільничних комісій. Порушено одну кримінальну справу.