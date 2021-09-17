МЗС висловило протест через вибори до Держдуми в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і засудило протиправне проведення Росією виборів до Державної думи на тимчасово окупованій території Криму та залучення до голосування мешканців Донбасу.

Відповідна заява опублікована на сайті відомства 17 вересня.

«Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Зазначені дії Російської Федерації також грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН», — йдеться у заяві МЗС.