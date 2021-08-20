У Росії стверджують, що на виборах до Держдуми хочуть проголосувати 90 тисяч мешканців окупованого Донбасу

Для участі в електронному голосуванні на виборах до російської Держдуми нібито подали заяви понад 90 тисяч жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей.

Про це заявив глава московського штабу зі спостереження за виборами Олексій Венедиктов, повідомляє «Эхо Москвы».

Він також уточнив, що йдеться про мешканців Донбасу, які отримали російські паспорти.