В России утверждают, что на выборах в Госдуму хотят проголосовать 90 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Для участия в электронном голосовании на выборах в российскую Госдуму якобы подали заявления более 90 тысяч жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, сообщает «Эхо Москвы».
Он также уточнил, что речь идет о жителях Донбасса, которые получили российские паспорта.
- ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу. Там отметили, что онлайн-голосование состоится в ряде российских регионов, в том числе в Ростовской области. Именно там зарегистрировано больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за разрешения голосовать жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.
- Выборы в Государственную думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Но Путин подписал указ о расширении дат голосования, поэтому выборы будут проходить с 17 до 19 сентября. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.