Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на выборах в Госдуму РФ

Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу.

Соответствующее постановление принял ЦИК России, пишет ТАСС.

Согласно этому постановлению, на выборах в Госдуму в сентябре в некоторых российских регионах будет возможность проголосовать дистанционно: в Москве, в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. Также онлайн-голосование будет и в аннексированном Севастополе.

Ростовскую область добавили в этот список, так как именно там больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о выдаче российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.

«На выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу в дистанционном электронном голосовании имеет право принять участие гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, который получил гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183», — говорится в документе.

В то же время физических избирательных участков на оккупированном Донбассе не будет.