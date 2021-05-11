Прокремлевская партия «Единая Россия» поведет на выборы боевиков, воевавших на Донбассе

Партия «Единая Россия» этой осенью на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса», который состоит из боевиков, воевавших против Украины на Донбассе.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что у политсилы с «союзом» совпадают цели и задачи, и подписанием соглашения они оформили свои «братские и деловые» отношения.
Он добавил, что «Единая Россия» планирует «открыть двери, чтобы представители «Союза добровольцев Донбасса» могли быть представлены на самых разных уровнях — от депутатов поселковых советов и районных собраний, городских дум и региональных парламентов и до Госдумы».
По словам Турчака, партия оказывает помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, он заявил, что жители оккупированных территорий Украины, получившие российский паспорт, смогут участвовать в выборах в Госдуму. По его словам, таких сейчас 500 тысяч.
Председателем правления «Союза добровольцев Донбасса» является Александр Бородай, который в 2014 году несколько месяцев действовал как «премьер-министр ДНР», а ранее участвовал в захвате Россией украинского Крыма. В Украине ему объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса о создании террористической организации, он находится в розыске.
Бородай заявил, что члены организации — «люди активные и должны реализовываться не только на войне». «Мы выбрали путь вхождения во внутреннюю политику России. И теперь мы с огромным удовольствием говорим, что мы идем на предстоящие выборы вместе с партией «Единая Россия», — сказал Бородай.
- Ранее в Министерстве иностранных дел Украины с возмущением отреагировали на заявление Центральной избирательной комиссии России о намерениях привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью жителей оккупированных территорий Донбасса, которые имеют российские паспорта.
- В Кабмине ранее сообщили, что Россия выдала более 400 тысяч своих паспортов на оккупированном Донбассе и свыше 2,5 миллиона в оккупированном Крыму.