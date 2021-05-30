Россия не будет открывать участки для голосования на выборах в Госдуму на оккупированном Донбассе

Россия не будет открывать избирательные участки на оккупированном Донбассе во время нынешних выборов в Государственную думу.

Эту информацию фактически подтвердил главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, пишут «Новости Донбасса».

Ранее активно ходили слухи о том, что Россия может открыть участки для голосования на оккупированном Донбассе для того, чтобы дать возможность проголосовать владельцам российских паспортов. По словам Пушилина, таких в «Л/ДНР» уже полмиллиона.

«Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, которые получили российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование», — заявил он.

Таким образом Пушилин подтвердил, что вариант с открытием участков на оккупированном Донбассе не рассматривается.