МИД Украины возмущен визитом депутатов «Единой России» на оккупированный Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило протест и осудило несогласованный визит руководства, а также депутатов партии «Единая Россия» на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом сказано в заявлении спикера МИД.

«Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки «Единой России» среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины», — отмечается в комментарии.

В министерстве заявили, что участие в выборах в Госдуму РФ украинцев с навязанными российскими паспортами ставит под сомнение легитимность выборов. Также это нарушает обязательства России в рамках договоренностей лидеров «нормандского формата».

МИД призывает украинцев на оккупированных территориях не участвовать в голосовании.