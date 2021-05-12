МЗС України обурене візитом депутатів «Єдиної Росії» на окупований Донбас

Міністерство закордонних справ України висловило протест і засудило неузгоджений візит керівництва, а також депутатів партії «Єдина Росія» на тимчасово окуповані території Донбасу.

Про це сказано в заяві речника МЗС.

«Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ. Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки «Єдиної Росії» серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення жителів тимчасово окупованих територій України», — наголошується в коментарі.

У міністерстві заявили, що участь у виборах до Держдуми РФ українців з навʼязаними російськими паспортами ставить під сумнів легітимність виборів. Також це порушує зобовʼязання Росії в рамках домовленостей лідерів «нормандського формату».

МЗС закликає українців на окупованих територіях не брати участі в голосуванні.