Росія не відкриватиме дільниці для голосування під час виборів до Держдуми на окупованому Донбасі

Росія не буде відкривати виборчі дільниці на окупованому Донбасі під час цьогорічних виборів до Державної думи.
Цю інформацію фактично підтвердив ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін, пишуть «Новини Донбасу».
Раніше активно ходили чутки про те, що Росія може відкрити дільниці для голосування на окупованому Донбасі для того, аби дати можливість проголосувати власникам російських паспортів. За словами Пушиліна, таких в «Л/ДНР» вже пів мільйона.
«Питання, як буде відбуватися процес голосування для наших жителів, які отримали російське громадянство, перебуває на стадії розгляду. Є два можливих варіанти його реалізації: виїзд на територію Російської Федерації або електронне голосування», — заявив він.
Отже Пушилін підтвердив, що варіант із відкриттям дільниць на окупованому Донбасі не розглядається.
- Російська партія «Единая Россия» цієї осені на виборах до органів влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим «Союзом добровольців Донбасу», що складається з бойовиків, які воювали проти України на Донбасі.
- Раніше в Міністерстві закордонних справ України з обуренням відреагували на заяву Центральної виборчої комісії Росії про наміри залучити до голосування на виборах до Держдуми восени жителів окупованих територій Донбасу, які мають російські паспорти.
- Вибори до Державної думи Росії заплановані на 19 вересня 2021 року.