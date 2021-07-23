МИД выразил протест из-за разрешения жителям оккупированного Донбасса голосовать на российских выборах

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за разрешения голосовать жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.
Об этом пишет пресс-служба МИД.
«Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов», — отметили в ведомстве.
Там напомнили, что Россия пренебрегает усилиями, которые предпринимаются в различных форматах для урегулирования конфликта на Донбассе. Поэтому МИД призывает международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины и усилить давление на РФ.
«Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить предпринимать шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ», — подчеркнули в МИД.
- ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу. Там отметили, что онлайн-голосование состоится в ряде российских регионов, в том числе и в Ростовской области. Именно там зарегистрировано больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о выдаче российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
- Выборы в Государственную думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Но Путин подписал указ о расширении дат голосования, поэтому выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.