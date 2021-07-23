МЗС висловило протест через дозвіл жителям окупованого Донбасу голосувати на російських виборах

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через дозвіл голосувати жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами на виборах до Держдуми РФ.

Про це пише пресслужба МЗС.

«Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів», — зазначили у відомстві.

Там нагадали, що Росія нехтує зусиллями, які докладаються у різних форматах для врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому МЗС закликає міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України та посилити тиск на РФ.

«Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ», — підкреслили у МЗС.