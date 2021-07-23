МЗС висловило протест через дозвіл жителям окупованого Донбасу голосувати на російських виборах

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через дозвіл голосувати жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами на виборах до Держдуми РФ.
Про це пише пресслужба МЗС.
«Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів», — зазначили у відомстві.
Там нагадали, що Росія нехтує зусиллями, які докладаються у різних форматах для врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому МЗС закликає міжнародну спільноту не визнавати результати виборів до Держдуми Росії на окупованих територіях України та посилити тиск на РФ.
«Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ», — підкреслили у МЗС.
- ЦВК Росії ухвалила постанову, згідно з якою жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Державної думи. Там зазначили, що онлайн-голосування відбудеться у низці російських регіонів, зокрема і в Ростовській області. Саме там зареєстровано найбільше людей, які отримали російський паспорт у спрощеному порядку — після указу президента Володимира Путіна про видачу російського громадянства жителям окупованого Донбасу.
- Вибори до Державної думи Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Але Путін підписав указ про розширення дат голосування, тому вибори триватимуть з 17 до 19 вересня. Також росіяни обиратимуть очільників дев’яти суб’єктів РФ та депутатів 39 регіональних парламентів.