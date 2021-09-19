«Нова газета» опублікувала відео схеми «голосування» на виборах до Держдуми Росії від імені жителів «ЛНР»

Видання «Нова газета» опублікувало відео, на якому невідомий чоловік на російському порталі «Держпослуги» голосує за списком від імені жителів окупованої Луганській області за путінську «Єдину Росію».

У 16-хвилинному ролику чоловік заходить в акаунти жителів самопроголошеної «ЛНР» і планомірно голосує замість людей за «Єдину Росію». Він використовує логіни і паролі людей, які містяться в окремому файлі. На відео він говорить, що проставляє голоси тому, що так сказали «на нараді».

Зі слів чоловіка зрозуміло, що голосував він 17 вересня — в перший день виборів. «Перший день електронного голосування, електронний звіт Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії», — каже чоловік.

Сам ролик, як зазначає видання, був опублікований 18 вересня на YouTube-каналі «Вибори в ЛНР 2021» з двома підписниками.