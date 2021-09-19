«Новая газета» опубликовала видео схемы «голосования» на выборах в Госдуму России от имени жителей «ЛНР»

Издание «Новая газета» опубликовало видео, на котором неизвестный мужчина на российском портале «Госуслуг» голосует по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за путинскую «Единую Россию».

В 16-минутном ролике мужчина заходит в аккаунты жителей самопровозглашенной «ЛНР» и планомерно голосует вместо людей за «Единую Россию». Он использует логины и пароли людей, которые содержаться в отдельном файле. На видео он говорит, что проставляет голоса потому, что так сказали «на совещании».

Из слов мужчины понятно, что голосовал он 17 сентября — в первый день выборов. «Первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии», — говорит мужчина.

Сам же ролик, как указывает издание, был опубликован 18 сентября на YouTube-канале «Выборы в ЛНР 2021» с двумя подписчиками.