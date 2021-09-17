СНБО анонсировал санкции за выборы в Госдуму России на оккупированных территориях Украины

Совета национальной безопасности и обороны анонсировал «полный спектр» доступных санкций от Украины за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также за привлечение жителей указанных регионов к выборам.

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, под санкции попадут все участники выборов, все члены избирательных комиссий и наблюдатели, а также все агитаторы — в списке 53 члена территориальных избирательных комиссий и 33 кандидата в Госдуму, которых уже включили в этот санкционный список. Но он будет расширен.

«Мы сегодня проработали первый список тех лиц, которые нам представили органы [СБУ, разведка] и по всем, без исключения лицам, санкции в полном фуле будут в ближайшее время применены указом президента», — сказал Данилов.

Также Данилов отметил, что санкции ждут всех иностранных наблюдателей, которые попытаются участвовать в «этом фарсе».

Он добавил, что пул санкций состоит из 12 видов, применяемых к физическим лицам. Это арест активов в Украине, запрет на въезд и другое.

«Еще раз подчеркиваю: мы сейчас имеем информацию о некоторых гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран, которые хотят приехать в качестве наблюдателей. Все они без исключения, несмотря на то, что они будут под дипломатическим или каким иным иммунитетом, будут под санкциями нашей страны», — сказал Данилов.