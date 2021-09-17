Apple и Google удалили приложение Навального. Перед этим власти России угрожали им уголовными делами

Компании Google и Apple удалили приложение «Навальный» из своих магазинов Google Play и App Store. Об этом сообщает «Команда Навального» в пятницу, 17 сентября, когда в России начались выборы в Госдуму.

«Против нас все российское государство и даже бигтех-компании, но это не значит, что мы можем опускать руки. Это очень важные выборы, и мы должны сделать всё, чтобы победить единороссов», — заявила команда российского оппозиционера.

Основная причина блокировки — это приложение связано с «Фондом борьбы с коррупцией», который в России признали экстремистским и запрещенным. В нем публиковали сообщение с сайта оппозиционера Алексея Навального, также там была функция «Умного голосования» — стратегия, которую выдвинула команда Навального, чтобы лишить партию «Единая Россия» голосов на выборах. Задачей «Умного голосования» называлась «консолидация голосов тех, кто выступает против «Единой России». Для этого создатели платформы просили зарегистрироваться на сайте «Умного голосования», оставив свой адрес регистрации и электронную почту, на которую придет имя кандидата, за которого стоит голосовать.

В Украине приложения доступны как в магазинах Google, так и Apple.

Отметим, что 15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. На заседании глава комиссии Андрей Климов заявил, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Также в комиссии сообщили, что если Google и Apple не удалят приложения «Навальный» и «Умное голосование», некоторым сотрудникам будет грозить уголовная ответственность.