Apple та Google видалили додаток Навального. Перед цим влада Росії погрожувала компаніям кримінальними справами

Компанії Google і Apple видалили додаток «Навальний» зі своїх магазинів Google Play і App Store. Про це повідомляє «Команда Навального» у пʼятницю, 17 вересня, коли у Росії розпочалися вибори до Держдуми.

«Проти нас вся російська держава і навіть бігтех-компанії, але це не означає, що ми можемо опускати руки. Це дуже важливі вибори, і ми повинні зробити все, щоб перемогти єдиноросів», — заявила команда російського опозиціонера.

Основна причина блокування — цей додаток повʼязаний з «Фондом боротьби з корупцією», який у Росії визнали екстремістським і забороненим. У ньому публікували повідомлення з сайту опозиціонера Олексія Навального, також там була функція «Розумне голосування» — стратегія, яку висунула команда Навального, аби позбавити партію «Єдина Росія» голосів на виборах. Завданням «Розумного голосування» називалася «консолідація голосів тих, хто виступає проти «Єдиної Росії». Для цього творці платформи просили зареєструватися на сайті «Розумного голосування», залишивши свою адресу реєстрації та електронну пошту, на яку прийде імʼя кандидата, за якого варто голосувати.

В Україні додатки доступні як в магазинах Google, так і Apple.

Зазначимо, що 15 вересня представників Apple і Google викликали в комісію Ради Федерації із захисту державного суверенітету і запобігання втручанню у суверенні справи Росії. На засіданні глава комісії Андрій Клімов заявив, що дії Google і Apple в період виборів розглядаються як втручання у справи Росії. Також в комісії повідомили, що якщо Google і Apple не видалять додатки «Навальний» і «Розумне голосування», деяким співробітникам буде загрожувати кримінальна відповідальність.