Держдума Росії ухвалила «закон проти ФБК» Навального. Він може заборонити соратникам опозиціонера брати участь у виборах

Держдума Росії ухвалила в останньому, третьому читанні законопроєкт проти «Фонду боротьби з корупцією», який заснував опозиціонер Олексій Навальний. Документ планує заборонити соратникам опозиціонера брати участь у виборах.

Про це пише Deutsche Welle.

Законопроєкт передбачає, що керівники, члени та працівники організацій, які визнані екстремістськими або терористичними, не зможуть обиратися в будь-які виборні органи влади Росії.

Для керівництва таких організацій заборона становитиме пʼять років, а для інших працівників — три роки. Причетність до роботи таких організацій встановлюватиме суд. При цьому законопроєкт потенційно може визнати такими тих росіян, які просто фінансово підтримували організацію Навального або публічно виступали «зі схваленням діяльності чи окремих заходів подібних організацій».