Госдума России приняла «закон против ФБК» Навального. Он может запретить соратникам оппозиционера участвовать в выборах

Госдума России приняла в последнем, третьем чтении законопроект против «Фонда борьбы с коррупцией», который основал оппозиционер Алексей Навальный. Документ планирует запретить соратникам оппозиционера участвовать в выборах.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Законопроект предусматривает, что руководители, члены и сотрудники организаций, которые признаны экстремистскими или террористическими, не смогут избираться ни в какие выборные органы власти России.
Для руководства таких организаций запрет составит пять лет, а для остальных сотрудников — три года. Причастность к работе таких организаций будет устанавливать суд. При этом законопроект потенциально может признать такими тех россиян, которые просто финансово поддерживали организацию Навального или публично выступали «с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций».
- В конце апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) включила штабы заключенного оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
- 22 апреля российский «Фонд борьбы с коррупцией» провел митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального. Первые задержания начались уже через час, силовики свозили спецтехнику с самого утра. Сторонники Навального требовали освободить политика. Во время акций задержали более тысячи человек.