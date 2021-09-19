Заканчиваются выборы в Госдуму России. Онлайн-голосование «побило» рекорды явки, а экзитполы дают победу партии Путина

Трехдневные выборы в Госдуму России подходят к концу. В Центральной избирательной комиссии заявили, что общая явка по стране составила 45,15%.

Об этом сообщают «Медуза», Интерфакс и TJournal.

ЦИК заявила о рекордной явке онлайн-голосования — 93,21%. Явка онлайн-избирателей Москвы составила 96,5%, а в оккупированном Севастополе и Ростовской области, куда свозили жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами, — 89,64% и 92,01% соответственно.

В 84 из 85 российских регионах, кроме Калининградской области, участки закрылись.

В МВД заявили, что полиция получила более 750 сообщений о нарушениях, которые никак не повлияли на ход и результаты голосования. При этом глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Более восьми тысяч бюллетеней признаны недействительными. От должностей отстранили четырех председателей участковых комиссий. Возбуждено одно уголовное дело.